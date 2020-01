Marchant verliest skilat en geeft op in Wengen

Ook vorige week was het snel voorbij voor Armand Marchant in de Zwitserse Alpen. Bij een van de eerste poortjes ging onze landgenoot toen te breed waardoor hij kostbare tijd verloor. Marchant stopte niet veel later zijn run.

Vandaag gaf Marchant weer op in de eerste run. In Wengen ging de Belgische skiër al snel in de fout, waardoor hij een skilat verloor. Dat was meteen het einde van zijn Wereldbekermanche.

De zege in de 1e run was voor de Fransman Clément Noël. Hij was sneller dan de Noor Henrik Kristoffersen en de Oostenrijker Marco Schwarz.

Marchant sprokkelde vandaag dus geen punten. 2 weken geleden zorgde hij nog voor een glansprestatie in Zagreb. Marchant eindigde toen 5e, de beste Belgische prestatie in de Wereldbeker skiën.