Kompany: "Het is niet zo dat we morgen zomaar 3 spelers kunnen kopen"

"Colassin? We zijn rustig gebleven op de transfermarkt"

"6 maanden geleden was Colassin er nog niet, maar we hebben hem goed ontwikkeld bij de U21 en vandaag heeft hij bewezen dat hij een spits is die in ons systeem heel veel kan betekenen. Maar opnieuw: het is de eerste match van zijn carrière en dit blijft een heel jonge ploeg."

"We zijn rustig gebleven op de transfermarkt. Er wordt heel hard aangedrongen op een extra spits, maar we zijn een club die gelooft in onze eigen talenten."

"Het was een open wedstrijd", analyseerde Vincent Kompany. "We zagen twee ploegen die wilden voetballen, met veel grote kansen voor beide teams. Maar dit Club Brugge is gewoon heel compleet. Het is een sterk Club, een ploeg die jaren heeft gebouwd."

"Het is niet zo dat we morgen zomaar 3 spelers kunnen kopen"

Wil Vincent Kompany dan zeggen dat Anderlecht geen nieuwe spits nodig heeft? "Dat probeer ik niet te zeggen, maar we moeten over alles rationeel zijn. We kunnen ons niet laten ophitsen door de buitenwereld."

"We moeten beslissingen nemen die rationeel zijn en die het belang van de club op lange termijn verdedigen. Als we weten dat er jongeren zijn, dan moeten we even nadenken en zien welke rol we daarin willen spelen."

"We willen nu succes hebben, maar onze situatie is niet zo dat we morgen zomaar 3 spelers kunnen kopen."

"We moeten dan beslissen of we voor de korte of lange termijn gaan. Het is altijd een spreidstand bij Anderlecht, maar ik ben zo trots op deze jongens. Ze geven zoveel terug. Er is geen ploeg in de Belgische competitie die zoveel groeimarge heeft als wij."