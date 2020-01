Fitwi en Gosk winnen de CrossCup-manche in Hannuit

Duitse winnaar bij de mannen

Het was verrassend Dieter Kersten (23) die het commando nam in de aanvangsfase bij de mannen. De jonge Limburger viel wat terug en voorin vormde zich een trio: de Brit Andy Vernon, die het meeste kopwerk voor zijn rekening nam, samen met de Duitser Samuel Fitwi en Soufiane Bouchikhi.

Ze bleven lang samen, maar bij het ingaan van de laatste ronde moest Vernon passen. Op een kilometer van het einde nam Fitwi afstand en haakte ook Bouchikhi af, die in de eindspurt nog Vernon zag passeren voor de tweede plaats.

Kersten hield na zijn kleine terugval goed stand en liep naar de vierde plaats, als tweede Belg. Derde Belg was Lahsene Bouchikhi, de jongere broer van Soufiane. Dame Tasama, die in het verleden al twee keer won in Hannuit, kwam terug uit blessure en finishte als vierde Belg. Steven Casteele liep na een inhaalrace naar de zevende plaats, als vijfde Belg.

Isaac Kimeli, die in Hannuit ontbrak omdat hij op hoogtestage in Zuid-Afrika is, blijft leider.