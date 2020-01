Van Uytvanck voor Australian Open: "Heel trots op Minnen"

Mertens: "Top 20 is mooi, maar ik wil meer"

Australian Open Elise Mertens ( 17 , 16 ) Elise Mertens Danka Kovinic ( 82 ) Danka Kovinic 21/01 00u00

Elise Mertens (WTA-17) wil maar al te graag haar kunstje overdoen van 2 jaar geleden, toen ze het tot in de halve finales schopte in Melbourne. "Het is speciaal om hier te zijn", zegt Mertens. "Ik moet altijd terugdenken aan die fabuleuze ervaring. Het was fenomenaal om de halve finales te bereiken. Die prestatie kan me ook nu helpen, want ik weet dat ik ertoe in staat ben om hier ver te geraken." In de 1e ronde vormt de Montenegrijnse Danka Kovinic (WTA-86) de eerste horde. "Het is een speelster die hard slaat", weet Mertens. "Ze heeft het moeilijk als de bal naar haar racket komt." Wat verwacht Mertens van 2020? "Ik sta nu al 2 jaar op een rij in de top 20. Dat is mooi, maar ik wil meer. Er ligt een grote puntenkloof tussen de 15e en de 10e plaats. Goed spelen op de grandslamtoernooien kan dus het verschil maken." "In het vrouwentennis speelt iedereen vandaag agressief tennis. Het is dus heel belangrijk om goed te presteren bij de opslag, de return en de eerste 4 balcontacten. Daar heb ik in de winter aan gewerkt", besluit Mertens.

Flipkens voor 12e Australian Open: "Heb vertrouwen"

Australian Open Kirsten Flipkens ( 79 ) Kirsten Flipkens Karolína Muchová ( 21 , 20 ) Karolína Muchová 21/01 00u00

Kirsten Flipkens (WTA-81) maakt haar dozijn vol in de Australian Open. "Het is altijd leuk om hier terug te komen, ook als het blijkbaar al voor de 12e keer is", lachte Flipkens. "Ik hou van Australië. Dit is mijn op een na favoriete grandslamtoernooi, na Wimbledon. Dat is meteen ook de reden waarom ik ben blijven doorspelen tot midden november, om zo nog op de hoofdtabel te geraken." "In Auckland en Hobart heb ik matchritme opgedaan tegen speelsters uit de top 100. In Auckland had ik kunnen winnen tegen Bouchard en in Hobart bereikte mijn tegenstandster Zhang uiteindelijk de finale." Flipkens speelt dinsdag in de 1e ronde tegen de Tsjechische Karolina Muchova (WTA-22). "Ik weet dat het hier niet eenvoudig zal zijn tegen Muchova, maar ik heb er toch vertrouwen in."

Van Uytvanck: "Heel trots op mijn vriendin"

Australian Open Fiona Ferro ( 63 ) Fiona Ferro Alison Van Uytvanck ( 47 ) Alison Van Uytvanck 20/01 01u00

"Ik denk dat mijn voorbereiding iets beter kon", blikt Van Uytvanck vooruit. "Ik begon vrij slecht in Auckland en werd snel ziek. Waarschijnlijk door een jetlag. Ik heb daarna 4 dagen in mijn bed gelegen. Leuk is anders." "Ik heb antibiotica genomen. Toen ik ermee stopte, ging het weer slechter. Zodra ik me wat beter voel, trek ik altijd meteen naar de tennisbaan. Mijn lichaam heeft daardoor misschien niet de rust gekregen die het nodig heeft." Van Uytvanck is ook blij dat haar vriendin Greet Minnen in Australië haar debuut maakt in een grandslamtoernooi. "Het is leuk om te zien hoeveel progressie ze gemaakt heeft. Ik ben heel trots op haar." "Ik weet al lang waartoe ze in staat is. Ze is heel goed bezig. Ik hoop dat ze kan uitblinken. Ik kijk er ook naar uit om met haar het dubbelspel te spelen. We zullen ervan genieten en ons amuseren."

Minnen: "Ik zit nog altijd op een wolk"

Australian Open Aliaksandra Sasnovich ( 99 ) Aliaksandra Sasnovich Greet Minnen ( 119 , Kwal. ) Greet Minnen 20/01 01u00