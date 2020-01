Probleem met bobslee dwingt Vannieuwenhuyse en Aerts tot opgave

In Innsbruck zette het Belgische duo de 11e tijd neer in de 1e run. Maar door een probleem met hun bobslee konden An Vannieuwenhuyse en Sara Aerts niet meer van start gaan in de 2e run.

De zege in Innsbruck ging naar de Duitse Mariama Jamanka. De olympische en wereldkampioene was in beide runs de snelste en haalde het met een voorsprong van 19 honderdste van een seconde op haar landgenote Laura Nolte.

De 3e plaats was voor de Amerikaanse Kaillie Humphries, die op kop blijft in de Wereldbekerstand met 1.034 punten. De Duitse Schneider (1.011) staat 2e, dagwinnares Jamanka (995) 3e.



Vannieuwenhuyse staat met 320 punten op de 15e plaats. Een 7e stek in La Plagne is tot nu toe haar beste resultaat dit seizoen. Volgend weekend kan ze punten sprokkelen in Königssee, in Duitsland.