Minsk is in 2021 gastheer voor het eerste "Super-EK" wielrennen

De Europese wielerunie roept vanaf 2021 een "Super-EK" in het leven. In 2 weken tijd zullen in Minsk Europese titels voor het grijpen liggen in het wegwielrennen, baanwielrennen, mountainbiken, BMX, Gran Fondo en BMX freestyle.

Er zullen telkens wedstrijden plaatsvinden voor de elite, beloften en junioren.

De UEC wil het evenement om de 4 jaar organiseren. "Het bedenken van het Super-EK is een keerpunt in de activiteiten van de UEC. Wat enkele maanden geleden nog een ambitieus project leek, is nu werkelijkheid geworden", zegt voorzitter Rocco Cattaneo.

De UEC hoopt met het gecombineerde EK een groot bereik op tv in en buiten Europa te genereren.