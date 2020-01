Federer kijkt uit naar comeback Clijsters: "Ze zal fris zijn"

Begin maart zal Kim Clijsters voor het eerst sinds 2012 weer te bewonderen zijn in een officiële tennismatch.

Roger Federer (38 en vader van 4 kinderen) verwacht dat Clijsters (36 en moeder van 3 kinderen) er zal staan.

"Het is wel al 7 jaar geleden dat ik Clijsters nog eens gezien heb", zegt de Zwitserse tennistopper. "Maar ik ken haar persoonlijkheid en weet waartoe ze in staat is. Als ze terugkeert, is het omdat ze er zin in heeft."

"Leeftijd is van geen belang. Het zijn haar hoofd en benen die tellen. Er is veel mogelijk voor Clijsters, ook al begint ze eraan zonder verwachtingen."

"Clijsters heeft vroeger een enorm hoog niveau gehaald. Ze heeft 7 jaar niet getennist, die jaren tellen dus niet mee. Daardoor moet je Clijsters nu een beetje beschouwen als een late twintiger."

"Ze zal sowieso fris zijn, want ze heeft de voorbije jaren geen 30 toernooien per seizoen moeten spelen. Het zal interessant zijn om haar te volgen."