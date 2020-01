VIDEO: Luka Doncic is nog maar eens on fire, Ja Morant kan vliegen

Bij Portland rondde Carmelo Anthony de kaap van de 26.000 punten. Hij heeft de top tien van de schutterslijst stilaan in zicht.

Het indrukwekkende seizoen van Luka Doncic kende vannacht opnieuw een hoogtepunten tegen de Portland Trailblazers. De 20-jarige smaakmaker maakte 8 driepunters, nooit deed hij beter in zijn prille NBA-carrière. De Dallas Mavericks haalden het met 120-112, goed voor hun 4e zege op een rij.

De 8 driepunters van Doncic:

In Memphis was de hoofdrol nog maar eens weggelegd voor "rookie" Ja Morant. De eerstejaars is bezig aan een indrukwekkend debuutjaar. Tegen Cleveland trok hij alle aandacht naar zich toe met een spectaculaire dunk. Bekijk hieronder de beelden.

Memphis won met 113-109 en zit aan 7 zeges op een rij.