Juventus-icoon Anastasi is overleden op 71-jarige leeftijd

Pietro Anastasi verdedigde van 1968 tot 1976 de kleuren van Juventus. In 303 wedstrijden scoorde de aanvaller 103 keer.

In 1968 ontpopte Anastasi zich tot de held van Italië, op het EK in eigen land. De Siciliaan debuteerde voor de Azzurri in de finale tegen Joegoslavië, die op 1-1 eindigde. In de replay legde Anastasi 4 dagen later de 2-0-eindstand vast.

Na dat EK haalde Juventus Anastasi bij Varese weg voor 650 miljoen lire (630.000 euro). Daarmee werd hij toen de duurste speler in de voetbalgeschiedenis. Een titel die hij 5 jaar later kwijtspeelde toen Johan Cruijff voor omgerekend 1,2 miljoen euro van Ajax naar Barcelona verkaste.

Met Anastasi in de spits werd Juventus 3 keer landskampioen. In 1972, 1973 en 1975, in 1978 mocht hij ook met de Coppa Italia zwaaien.

Anastasi speelde ook 2 finales van Europese bekers, maar verloor zowel die van de Jaarbeurssteden in 1971, als die voor landskampioenen in 1973.

Nadat Anastasi bij Juventus op de bank was beland, trok hij in 1976 naar Inter, dat hij 2 jaar later voor Ascoli ruilde. Zijn carrière beëindigde hij in het seizoen 1981-1982 in Zwitserland, bij Lugano.