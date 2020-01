Wat brengt de terugronde in de Serie A? "Inter is een ploeg met limieten"

"Van sarrismo nog niet veel te zien"

Juventus heeft na 19 speeldagen twee punten voorsprong op het Inter van Romelu Lukaku. "Toch denk ik dat het lang zal duren voor er iemand echt vandoor gaat", hoopt Filip Joos op een spannende titelstrijd. "De laatste keer dat Inter bij de start van het nieuwe jaar op kop stond, was Roberto Mancini er nog trainer."

"Ze zijn uiteindelijk op 24 punten geëindigd van Juventus. Dat zal nu niet gebeuren. Ze wonnen toen heel vaak met verschrikkelijk voetbal, nu zit het veel beter in mekaar. Inter-trainer Antonio Conte klaagt wel dat hij niet genoeg spelers heeft. Op zich klopt dat wel, maar zijn kern is toch mooi samengesteld."

Juventus wil in 2020 absoluut scoren in de Champions League. Is dat in het voordeel van Inter? "Het verwachtingspatroon is inderdaad anders bij Juventus. Het gaat niet alleen meer om winnen. Ze hebben Maurizio Sarri binnengehaald en verwachten beter dan onder Massimiliano Allegri. Voorlopig is dat niet echt het geval, van het "sarrismo" is nog niet veel te zien."

"Als ze tweede zouden worden in de Serie A, maar wel de CL winnen, dan tekenen alle Juve-fans daar meteen voor. Van de man in de straat tot de voorzitter. Dat is het grote doel, maar het wordt moeilijk. Er zijn sterkere ploegen in Europa. Bij Inter is het dan weer omgekeerd. Zij kiezen altijd voor de Scudetto in plaats van de Europa League. Dat kan beginnen mee te spelen."