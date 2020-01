Meurisse pleit voor ongelakte fietsen bij Wanty: "Scheelt 300 à 400g"

"Gehamerd op ongelakte fietsen"

"Ik heb er ferm op gehamerd om met een ongelakte fiets te rijden. Verf is gewicht en dan moeten we proberen om daarop te besparen", zegt Meurisse. "Normaal heb je een zwarte grondlaag, met daarover een gele, witte en blauwe laag en nog een laag vernis erop. Nu rijden we met zwart carbon met een laagje vernis en wat stickers. Dat scheelt makkelijk 300 à 400 gram."

"Geen Tour is een grote teleurstelling"

Vorig jaar was Xandro Meurisse de beste Belg in de Ronde van Frankrijk. De Tour moest dit jaar zijn hoofddoel worden, maar Circus-Wanty Gobert kreeg geen wildcard. "Dat was een grote teleurstelling. Ik wilde daar echt tonen dat 2019 geen toeval was. Het is echt spijtig", zegt een nog steeds zichtbaar ontgoochelde Meurisse.

"Ik zal nu mijn doelen moeten verleggen. De Dauphiné wordt voor mij nu de belangrijkste koers van het jaar. Ik wil er even goed of zelfs beter doen dan vorig jaar. In het voorjaar zet ik alles op de Waalse klassiekers, de Brabantse Pijl en de Amstel Gold Race. Ik heb het gevoel dat ik er daarin nog niet alles uitgehaald heb. Daarom laat ik ook de Vlaamse klassiekers vallen."

"Vanaf de Strade Bianche ligt mijn focus op de Waalse koersen, al start ik ook in de Strade met ambities. Ik denk dat die koers mij moet liggen en ik wil er alles aan doen om daar een mooi resultaat neer te zetten. Ik kijk er al naar uit."