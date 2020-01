Sven Nys: "Evenepoel is in staat om op het podium te eindigen in de Giro"

"Langs de andere kant: Remco is stilaan een voorbeeld geworden voor heel veel andere jonge renners. Het is ook gevaarlijk om andere renners ertoe aan te zetten om te mager te worden. Daar moet je ook mee opletten, want het kan ook nefast worden voor je prestaties", waarschuwt Nys.

Remco Evenepoel vertelde onlangs dat hij 4 kilogram minder weegt en nog sterker geworden is. "Om bergop te rijden speelt dat zeker een rol", vertelde Sven Nys vrijdag in onze Facebook-livesessie tijdens Velofollies.

Met de flair die Remco Evenepoel heeft, kan hij heel ver komen in de Giro. Voor mij is hij een podiumkandidaat.

Wat verwacht Nys van Remco Evenepoel in de Giro? "Ik kijk er echt naar uit hoe dat gaat uitdraaien. Ik zie hem er wel toe in staat om op het podium te eindigen. Voor mij is Remco een podiumkandidaat. Misschien is dat een risicovolle uitspraak, maar hij heeft dat in zich", legt Nys de lat hoog.

"Wat goed is, komt snel. Dat was bij Tom Boonen ook het geval en bij Remco zie ik dat ook. Hij is een fenomeen, eentje dat we op dat vlak de laatste jaren niet meer gezien hebben. Als je ziet hoe hij dat tijdrijden onder de knie heeft en daar ook bij de grote jongens truien pakt. Hij kan ook klimmen zoals de besten en heeft ook die explosiviteit. Misschien kan hij ook nog vanuit een underdogpositie starten. Met de flair die hij heeft, kan hij heel ver komen."