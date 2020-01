Steve Darcis gaat 5 jaar slapen: "Mijn potentieel maximaal benut"

"Dit is het einde. Op een bepaald moment stopt het. Diep vanbinnen heb ik nog altijd goesting om te spelen, maar ik heb te veel pijn." Blessureleed is een rode draad door zijn loopbaan. Zo heeft hij al jaren pijn aan zijn rechterelleboog. "Als je met pijn op het terrein staat en je in het dagelijkse leven ontstekingsremmers moet nemen, dan is het moment gekomen om aan iets anders te denken. Mijn lichaam en mijn hoofd willen niet meer mee."

"Ik had 2 setpunten in de eerste set, 2 keer komt hij weg met een volley die de netrand raakt. Win ik de 1e set, verandert dat alles. Maar dat is tennis", reageerde Darcis van uit Melbourne.

Darcis had vooraf aangekondigd dat de Australian Open zijn laatste toernooi zou zijn. Maar hij had gehoopt dat hij wat verder zou raken dan de eerste voorronde tegen de Fransman Benchetrit.

"Ik mag terugblikken op een correcte carrière, heb er alles uitgehaald"

Darcis won in zijn lange carrière 2 ATP-toernooien (Amersfoort 2007 en Memphis 2008), speelde 2 keer de finale van de Davis Cup (in 2015 en 2017) en stuntte met een onvergetelijke zege tegen Rafael Nadal op Wimbledon in 2013.



"Het is lastig om te verwoorden wat nu in mijn hoofd omgaat", legde hij uit. "Ik vind het jammer dat het voorbij is. Ik speel tennis sinds mijn zesde, ben prof sinds 2002. Ik mag terugblikken op een correcte carrière, heb een mooi klassement gehaald (38e in mei 2017), heb hoogtes en laagtes gekend."

"Qua souvenirs is er natuurlijk mijn zege tegen Nadal, maar ook sommige overwinningen in de Davis Cup, mijn zege tegen Berdych op de Olympische Spelen in 2012, mijn eerste ATP-titel, mijn eerste toernooiwinst in een Challenger, in een Futures. Alle eerste keren zijn belangrijk. Het zijn momenten die je niet vergeet."

Hij lacht bij de vraag welk beeld hij hoopt dat de mensen van hem zullen onthouden. "Laten we zeggen dat ik hoop dat het een beeld is van iemand die niet opgaf, die alles heeft gegeven wat in hem zat en die het maximum uit zijn potentieel heeft gehaald. Ik hoop dat men dat onthoudt."