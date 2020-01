Mourinho: "We hebben nog geen bod op Eriksen ontvangen"

Christian Eriksen stuurt al een poosje aan op een vertrek bij Tottenham en staat naar verluidt hoog op het verlanglijstje van Inter-coach Antonio Conte. Het contract van de Deen loopt komende zomer af, waardoor de Milanezen de middenvelder nu met een flinke korting hopen te strikken.

"Als jullie meer willen weten, moeten jullie dat aan zijn makelaar of aan Inter vragen, want zij weten meer dan ik", vertelde José Mourinho vrijdag aan de pers. "Als ze zeker zijn van hun stuk, zullen ze wel een bod doen, maar voorlopig hebben wij nog niks ontvangen."

"Intussen doet Eriksen zijn best, al is het logisch dat hij tot het einde van de maand niet helemaal gefocust is. Dat is normaal in deze situatie. Er wordt nu al even bij elke match gezegd dat het zijn laatste wordt voor Tottenham. Tegen Watford zal hij gewoon spelen."

De Portugees bekende ook dat de club speurt naar een spits om de langdurige blessure van Harry Kane op te vangen. "We hebben een aanvaller nodig, maar het moet de juiste transfer zijn voor ons. Het is niet makkelijk om het goeie type te vinden. Er worden veel namen genoemd, al komt dat vaak uit de entourage om de spelers in de etalage te zetten."