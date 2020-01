Marathonclash van het jaar: Bekele daagt Kipchoge uit in Londen

Op 9 augustus bikkelen de Keniaan Eliud Kipchoge en de Ethiopiër Kenenisa Bekele om olympisch goud, maar op 26 april kruipen ze al een keer in mekaars spoor. Na het afzeggen van Mo Farah is de marathon van Londen erin geslaagd om de twee Afrikanen allebei aan de start te krijgen.

Kipchoge is met 2u01'39" de wereldrecordhouder op de marathon, Bekele loopt niet veel trager. Vorig jaar in Berlijn strandde hij op amper 2 seconden van de toptijd die Kipchoge in 2018 gelopen had.

Ook in Londen kan het hard gaan. Vorig jaar won Kipchoge de marathon (voor de 4e keer) met een parcoursrecord: 2u02'37".