Tweede De Plus in peloton: "Jasper De Plus kan een van de revelaties worden"

"Bij de beloften was tijdrijden mijn specialiteit en was het op de weg wat minder. Misschien dat sommige ploegen daardoor wat twijfelden. Maar ik ben blij dat ik hier kon tekenen. Het zijn hier nog familiale omstandigheden. Als neoprof ken ik ook mijn plaats. Ik kan me gerust wegcijferen voor iemand en als ik mijn kans krijg, wil ik ze grijpen."

Op zijn profdebuut is het nog wachten, maar zijn debuut voor de Sporza-camera mocht Jasper De Plus maken op de massagetafel. De neoprof geniet met volle teugen bij Circus-Wanty Gobert. "Het is allemaal nieuw voor mij. Het gaat er allemaal veel professioneler aan toe. Het is tof dat ik deze stap kon zetten", vertelt hij aan onze wielerman Renaat Schotte.

"We nemen elk onze eigen weg. Als we elkaar kunnen helpen, dan doen we dat. Hopelijk tillen we elkaar naar een hoger niveau. Ik droom er al mijn hele leven van om eens samen met hem te kunnen koersen. Dat is er nog niet van gekomen, maar nu bestaat de kans wel dat het eens zal voorvallen."

Door zijn achternaam zal Jasper De Plus wellicht wat meer aandacht krijgen dan de doorsnee neoprof. "Soms zijn de verwachtingen misschien wat hoog omdat ik de broer van Laurens ben, maar daar heb ik geen problemen mee. Of ik beter zal worden? Daar is hij wel bang voor!", lacht Jasper.

"Jasper De Plus kan een van de revelaties worden"

Ploegleider Hilaire Van der Schueren gelooft in het potentieel van Jasper De Plus. "Ik begrijp niet dat hij niet op de radar stond van andere ploegen. Ik heb ook getwijfeld, omdat hij nog wat een speelvogel was, maar als ik hem nu bezig zie op stage, dan denk ik dat hij een van de revelaties zal worden", zegt Van der Schueren, die ook naar Tom Devriendt kijkt.

"Van hem verwacht ik het meest. Vorig jaar heeft hij een zeer slecht seizoen gehad, met meer downs dan ups. Maar nu heeft hij een heel goeie winter gehad en op training is hij een van de beteren. Als hij dat tot begin maart kan aanhouden, kan ook hij uitgroeien tot een revelatie."

Van Der Schueren is ook in zijn nopjes met de ervaren Jan Bakelants, die pas onlangs zijn kribbel zette bij Circus-Wanty Gobert. "Sommige mensen vertelden me dat hij een moeilijk karakter is in de ploeg, maar dat valt goed mee. ik denk dat we zo iemand nodig hebben om de ploeg te dirigeren in de wedstrijd zelf."

"Als wegkapitein kan hij sommige jongens eens op hun plaats zetten. Als hij eens uitvliegt, zullen ze dat van hem aanvaarden. Dat gezag geef ik hem. Ik heb met Jan al zeer goeie gesprekken gehad. Ik heb hem daarin ook gezegd dat hij zijn baard moest afdoen en dat is al gebeurd, dus dat is leuk (lacht). Zonder baard is beter."