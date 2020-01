David Goffin: "Ik verwacht veel van de Australian Open"

"Het gevoel zit juist, ik ben er klaar voor"

"Na mijn winst tegen Nadal heeft de buitenwereld hoge verwachtingen van mij, maar ik verwacht zelf ook veel van mijn toernooi. Ik focus me nu op de zaken die sinds de start van het seizoen vlot lopen. Mijn trainingsweek hier was prima, we hebben goed gewerkt. Ik ben dus klaar voor de Australian Open."

"Ik voel me heel goed", blinkt David Goffin (ATP-11) in zijn vel enkele dagen voor de start van de Australian Open. "Ik ben het jaar begonnen met enkele goede wedstrijden op de ATP Cup. Het gevoel zit juist en de zeges tegen Nadal (ATP-1) en Grigor Dimitrov (ATP-19) gaven me een vertrouwensboost. Ik hoop op de Australian Open hetzelfde niveau te halen."

"Elke dag afwachten hoe de luchtkwaliteit is"

Goffin ging ook nog even in op de bosbranden die Australië op dit moment teisteren en de luchtkwaliteit in Melbourne verslechten.



"Het is elke dag wat afwachten hoe het met de luchtkwaliteit gesteld zal zijn. Vandaag was er bijvoorbeeld geen probleem, in tegenstelling tot de voorbije dagen. Toen kon ik wel in een overdekte hal trainen. Ik heb nog geen gift gedaan, maar ik plan er wel eentje te doen."