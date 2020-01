Remco Evenepoel stelt vraagje in FB Live met Sven Vanthourenhout: "Hij wil graag eens cross rijden"

Wie worden de grote uitdagers voor Van der Poel op het WK? (Kenneth Ceulemans)

Sven Vanthourenhout: "Er zijn er, maar we moeten ook realistisch zijn. Er waren wedstrijden waar Mathieu het niet zo makkelijk had, maar hij komt nu een stuk beter voor de dag dan 6 à 8 weken geleden. Maar als Sweeck de benen heeft van het BK, dan moet hij lang kunnen meedoen om de titel."

Wanneer geef jij mij eens crosstraining? (Remco Evenepoel)

"Remco heeft mij die vraag al een paar keer gesteld. We hebben sowieso een afspraak om daar volgende winter werk van te maken. Remco heeft zelf het woord "wedstrijd" al in de mond genomen. Hij zou graag eens een veldrit rijden, al denk ik toch dat dat eerder ludiek dan realistisch bedoeld was."

Haalt Van Aert opnieuw zijn oude niveau? (Kevin Schatteman)

"Ik heb lang geworsteld met het antwoord op die vraag. Toen ik hem net na zijn val in de Tour bezocht, stapte ik daar met een slecht gevoel buiten. Ik had een atleet op de top van zijn kunnen gezien, maar wiens carrière aan het wankelen was. Maar nu ben ik er gerust op dat het allemaal weer in orde zal komen."

Heb je al een keuze gemaakt tussen Hermans en Vermeersch? (Steven Verbrugghe)

"Ik zal eerlijk zijn: voor het BK zat ik al met mijn ploeg in het hoofd. Op basis van de laatste weken ging ik voor Quinten. Maar ik zie ook wat ik zie: Gianni is duidelijk aan een opmars bezig. Hij is stilaan weer de renner die hij was. Na de Wereldbeker in Nommay maak ik mijn definitieve selectie bekend."

Quinten Hermans

Wie heeft het meeste kans op een regenboogtrui: Vandeputte, Cant, Nys of Van Aert? (Tommy Nuyttens)

"Ik heb het meeste vertrouwen in een titel voor de kleine Nys. Hij domineert zijn categorie (de junioren), ook internationaal. Maar daar vlak achter zet ik ook Niels Vandeputte (bij de beloften). Hij kan soms boven zichzelf uitstijgen. Na het BK was hij enorm teleurgesteld en die revanchegevoelens zullen meespelen op het WK."

Hoe verhoudt Thibau Nys zich tot Van der Poel als junior? (Willem Verouden)

"Er is toch nog een verschil. Mathieu was op die leeftijd completer, had al meer bewezen op de weg ook. Maar puur als veldrijder heeft Thibau mij de voorbije weken enorm verbaasd. Hij is echt een coureur geworden. Vroeger won hij vaak op techniek en ervaring, nu ook door zijn fysieke capaciteiten. Maar toch staat hij nog een treetje lager dan Van der Poel."

Thibau Nys

Mag Cant een wereldtitel vergeten nu Alvarado bij de profs zal rijden? (Braïn Vullers)

"Dat zal meer afhangen van Sanne dan van Alvarado. Als Sanne op het WK de benen heeft die ze moet hebben, zoals de voorbije 2-3 jaar, dan kan ze elke concurrent aan, ook Alvarado."

Wat mogen we verwachten van het WK-parcours? (Gerry Dreezen)

"Het is niet het type parcours waarvan je zegt: daarvoor gaan we naar Zwitserland. Ik ben er geweest en het is zo vlak als maar kan zijn, vlak naast een vliegveld. Ze willen daar nog wat obstakels bouwen, zoals bruggen en trappen, maar vooral het weer zal veel bepalen. Nu is het daar zonnig en droog, maar ook koud. Het ziet er dus naar uit dat het een snelle race wordt."

Hoe krijg je de renners van Pauwels Sauzen op 1 lijn met de anderen? (Ronny Pots)

"Dat wordt inderdaad een werkpunt, waar we maandag al mee zullen beginnen. Ik zal individuele gesprekken voeren en de dag voor Hoogerheide komen we ook al met de selectie samen op hotel. Zo zorgen we ervoor dat alle plooien gladgestreken zijn voor we in Zwitserland aankomen."

Wout van Aert

Wil Van Aert de week voor het WK wel rusten? (Jacob Verschaeve)

"Dat is toch de afspraak. Wout zál taperen, zodat hij op zijn best zal zijn op het WK. Of toch zo goed mogelijk als hij nu kan zijn."

Weet je al meer over de vernieuwde Wereldbeker? (Simon Duquesnoy)

"Tijdens het WK veldrijden moeten ze de kalender bekendmaken. Het is momenteel stil errond. Ik heb gehoord dat Koksijde, Zolder, Diegem en Overijse kandidaat waren om toe te treden. Het zou terecht zijn dat die laatste 2 erbij zouden komen, maar ik weet dus niet of ze het licht al op groen hebben gezet."