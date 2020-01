Bashir Abdi loopt in maart marathon van Tokio: "Goed om het land al te verkennen"

Bashir Abdi is stilaan in de laatste rechte lijn richting de Olympische Spelen beland. De marathon in de Japanse hoofdstad Tokio op 1 maart wordt zijn laatste tussendoel voor de Spelen.

"Vanavond vertrek ik op hoogtestage naar Ethiopië, om me daar in alle rust voor te bereiden op de stadsmarathon van Tokio", zegt Abdi. "De omstandigheden in Tokio gaan niet die van de Spelen zijn. Vermoedelijk zal het weer er zelfs Belgisch zijn, maar toch is het goed dat ik het land, de beleving en het eten al eens kan verkennen. Zo kom ik op de Olympische Spelen niet voor onaangename verrassingen te staan."

De marathon in Tokio is maar een tussendoel, alles draait om de Spelen. "Het enige doel is mij goed op de Spelen voorbereiden. Als ik het traject doormaak dat ik in mijn hoofd heb, is top 10 zeker mogelijk in augustus. Enkele mannen zijn onaantastbaar, zoals Kipchoge en Bekele, maar ik focus op mijn eigen route."