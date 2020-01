5 vraagstukken voor 2e seizoenshelft: "Anderlecht heeft méér dan wonder nodig"

Vanavond wordt de competitie in de Jupiler Pro League weer op gang getrokken na de winterstop. Er zijn nog 9 speeldagen tot de start van de play-offs. Wat staat er nog allemaal op het spel? En hoe schat voetbalverslaggever Eddy Demarez de situatie in?

1. Dendert Club Brugge onbedreigd naar de titel?

Club Brugge gaat de laatste 9 matchen van de reguliere competitie in met een voorsprong van 10 punten op Charleroi, de ploeg waartegen het ook nog een match te goed heeft. Als Club Brugge op zijn elan blijft doorgaan, kan het het record van 12 punten voorsprong aan het einde van de competitie verpulveren. Zowel in 2010 als in 2018 hadden respectievelijk Anderlecht en Club Brugge een voorsprong van 12 punten (wat daarna gehalveerd werd) bij de start van Play-off I). Aan het einde van de rit werden ze ook allebei kampioen. Dat ziet er dus goed uit voor Club Brugge.

De mening van Eddy Demarez: "Opgelet voor Gent en Antwerp"

"Er zijn argumenten genoeg om te zeggen: Club Brugge gaat onbedreigd naar de titel", zegt Eddy Demarez. "Maar er zijn wel valkuilen, zoals de extra belasting van de beker en het Europese voetbal." "Als er 2 ploegen zijn die Club Brugge nog kunnen bedreigen, dan kijk ik naar AA Gent en Antwerp. Gent is heel sterk in de breedte. Toppers als David en Jaremtsjoek mogen niet vertrekken en de kern wordt zelfs nog versterkt." "Antwerp zie ik in vergelijking met de vorige jaren geen terugval krijgen na Nieuwjaar, vooral omdat ze nu een pak meer ervaring hebben gehaald. Iemand als een Defour moet dan nog écht aan zijn seizoen beginnen. Die ervaring kan een belangrijke troef zijn in de play-offs, bijvoorbeeld tegen Club Brugge."

seizoen leider reguliere competitie voorsprong uiteindelijke kampioen 2019 RC Genk 7 punten RC Genk 2018 Club Brugge 12 punten Club Brugge 2017 Anderlecht 2 punten Anderlecht 2016 Club Brugge 4 punten Club Brugge 2015 Club Brugge 4 punten AA Gent 2014 Standard 4 punten Anderlecht 2013 Anderlecht 4 punten Anderlecht 2012 Anderlecht 6 punten Anderlecht 2011 Anderlecht 1 punt RC Genk 2010 Anderlecht 12 punten Anderlecht

2. Wie haalt Play-off I?

De boeiendste strijd in het laatste deel van onze competitie wordt wellicht die voor Play-off I. Realistisch gezien kun je zeggen dat Club Brugge, Charleroi, AA Gent en Antwerp al gewonnen spel hebben. Zo blijven er nog 2 tickets over, waarvoor 5 kandidaten in aanmerking komen. Standard en KV Mechelen beginnen met de beste papieren aan de race en zij staan uitgerekend vanavond tegenover elkaar. De winnaar van dat duel doet ongetwijfeld een gouden zaak. KV Mechelen heeft, net als Zulte Waregem, ook nog eens het voordeel dat het in zijn laatste 9 duels 5 keer mag thuisspelen. Voor Anderlecht liggen de kaarten momenteel het slechtst. Het moet niet alleen in 9 matchen 7 punten zien goed te maken, maar heeft met een thuismatch tegen Club Brugge ook een zware dobber om aan de laatste rechte lijn te beginnen. Sinds de start van de play-offs haalde Anderlecht altijd Play-off I.

De mening van Eddy Demarez: "Standard en Zulte Waregem"

"De eerste speeldag na de winterstop zal al heel wat bepalen. Als Anderlecht weer een klop krijgt van Club Brugge, zie ik hen niet meer in Play-off I geraken. Daar hebben ze sowieso méér dan een wonder voor nodig, want ze moeten niet 1 maar 3 of 4 ploegen inhalen." "Ik denk dat het Standard en Zulte Waregem zullen worden. Genk heeft te veel sterkhouders laten vertrekken, nu ook weer Samatta. Je kunt dat niet blijven opvangen. KV Mechelen heeft dan weer een zwaar programma."

Programma Standard (35 ptn) KV Mechelen (34 ptn) Zulte Waregem (31 ptn) RC Genk (31 ptn) Anderlecht (27 ptn) KV Mechelen (U) Standard (T) RC Genk (T) Zulte Waregem (U) Club Brugge (T) KV Oostende (T) Charleroi (U) Antwerp (U) AA Gent (U) Cercle Brugge (U) KV Kortrijk (U) AA Gent (T) Waasland-Beveren (T) Charleroi (T) Moeskroen (T) Club Brugge (T) Cercle Brugge (U) Charleroi (U) Antwerp (U) AA Gent (U) RC Genk (U) Anderlecht (T) Moeskroen (T) Standard (T) KV Mechelen (U) Antwerp (T) Waasland-Beveren (T) KV Oostende (U) KV Kortrijk (U) Eupen (T) Charleroi (U) STVV (U) KV Kortrijk (T) Club Brugge (T) Waasland-Beveren (U) STVV (T) Eupen (T) Anderlecht (U) KV Oostende (U) Zulte Waregem (T) Zulte Waregem (U) RC Genk (U) Standard (T) KV Mechelen (T) STVV (U)

3. Kan Cercle Brugge de degradatie nog vermijden?

Vlak voor de winterstop was er bij Cercle Brugge onder coach Bernd Storck duidelijk een verbetering merkbaar, maar de vrees is dat het kalf al eerder verdronken is. Cercle moet over een kloof van 6 punten springen tot bij Waasland-Beveren. 2 (thuis)matchen tegen Antwerp en Anderlecht om de tocht naar de reddingsboei in te zetten, is ook geen cadeau van de kalendermaker. Bovendien treft Cercle in zijn laatste 3 duels AA Gent én Club Brugge. Cercle Brugge kan zich misschien wel vastklampen aan het zware programma van concurrent Waasland-Beveren, dat in zijn eerste match naar concurrent KV Oostende moet en daarna nog kleppers als Zulte Waregem, Club Brugge, KV Mechelen, Anderlecht en Genk ontmoet.

De mening van Eddy Demarez: "Meteen 0 op 6 en het is voorbij"

"Het verschil met Anderlecht is dat Cercle Brugge maar moet hopen op 1 ploeg die een inzinking krijgt. Maar als ze tegen Antwerp en Anderlecht 0 op 6 halen, is het wel al meteen voorbij." "Cercle heeft tot nu toe maar 3 keer gewonnen, maar zou nu wel plots 4 keer in 9 matchen moeten winnen. Dat is niet realistisch."

Programma Cercle Brugge (11 ptn) Waasland-Beveren (17 ptn) KV Oostende (18 ptn) Eupen (19 ptn) Antwerp (T) KV Oostende (U) Waasland-Beveren (T) Charleroi (T) Anderlecht (T) Eupen (T) Standard (U) Waasland-Beveren (U) Eupen (U) Zulte Waregem (U) STVV (T) Cercle Brugge (U) KV Mechelen (T) KV Kortrijk (T) Moeskroen (U) STVV (U) STVV (U) Club Brugge (U) KV Kortrijk (T) AA Gent (T) Moeskroen (U) KV Mechelen (U) Zulte Waregem (T) Anderlecht (U) AA Gent (T) Anderlecht (T) Antwerp (U) Moeskroen (T) Club Brugge (U) Moeskroen (U) RC Genk (T) KV Mechelen (U) KV Oostende (U) RC Genk (T) Cercle Brugge (U) Club Brugge (T)

4. Wordt Club eerste Belgische club met dubbel sinds 1996?

Sinds de Tweede Wereldoorlog zijn er nog maar 2 clubs in België in geslaagd de titel en de beker in hetzelfde jaar te veroveren. Club Brugge slaagde daar bijna 25 jaar geleden voor het laatst in, maar gezien de huidige hegemonie van blauw-zwart zou daar wel eens een 3e dubbel uit de clubgeschiedenis bij kunnen komen. Club Brugge is in de halve finales uitgeloot tegen Zulte Waregem en vermijdt zo een clash tegen Antwerp, de enige ploeg die Club dit seizoen in België kon verslaan.

De mening van Eddy Demarez: "Club wint niet zomaar finale tegen Antwerp"

"Laat ons uitgaan van een bekerfinale tussen Club Brugge en Antwerp. Dan ga ik er niet sowieso vanuit dat Club zal winnen. Het kan natuurlijk wel, maar het is geen evidentie." "Bij Antwerp moeten ze tegen dan wel een oplossing gevonden hebben voor het probleem-Lamkel Zé. Hij is tegelijk een zegen en een vloek. Enerzijds hebben ze hem nodig voor zijn talent, anderzijds is hij een tikkende tijdbom die op elk moment kan ontploffen."

Aantal dubbels Seizoenen Anderlecht 3 keer 1965 - 1972 - 1994 Club Brugge 2 keer 1977 - 1996 Union 1 keer 1913 Cercle Brugge 1 keer 1927

5. Wie promoveert naar 1A?

OH Leuven wist de eerste periode te winnen in 1B en is nu dus al zeker van minstens de titelplay-offs. Maar OHL wil dolgraag die zenuwslopende duels vermijden door ook de tweede periodetitel naar zich toe te trekken. Die tweede periode is alvast razendspannend. Halverwege zijn er amper 3 punten tussen leider Beerschot en de voorlaatste Virton. Enkel Lokeren bengelt aan het staartje. Op Daknam zijn ze ook maar met 1 ding bezig: de degradatie naar het amateurvoetbal vermijden.

De mening van Eddy Demarez: "Het is roulette"

"Je kunt eerder op de roulette spelen, dan voorspellen wie zal promoveren naar 1e klasse A. Op basis van het talent in de kern zou het altijd OH Leuven moeten zijn, maar sinds Vercauteren daar weg is, zit er geen lijn meer in het spel. Zijn opvolger Euvrard is toch te veel een veldtrainer, niet iemand waar je als groep naar opkijkt." "Maar net zoals het bij OH Leuven op en af gaat, gaat het ook bij de andere ploegen met golven. Er zijn nog 7 ploegen die de finale kunnen halen. Enkel als OHL zich nog aanzienlijk kan versterken, bijvoorbeeld met een goeie centrale verdediger, zijn zij weer duidelijk in het voordeel."