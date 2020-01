Tristan Vandenbussche is Belgische roeihoop: "Als ze me niet intomen, zou ik me overtrainen"

Tristan Vandenbussche kan op zijn 18e al enkele mooie adelbrieven voorleggen, met onder meer een Europese titel en WK-zilver in de skiff bij de junioren. Is hij de coming man van het Belgische roeien? "Ik ben daar zelf niet mee bezig. Ik focus me op steeds beter worden. Wat ze nu van mij zeggen, maakt niet uit."

Vandenbussche heeft een verleden in het tennis. "Ik speelde op vrij hoog niveau, was tot mijn 14e een van de beteren van het land. Maar toen kreeg ik last van mijn elleboog en ben ik op aanraden van de dokter gaan roeien. Ik vond dat zo plezant dat ik het tennis heb laten vallen."

"Met roeien kun je veel minder verdienen dan tennis, maar de kans dat je de top haalt in het tennis is ook een stuk kleiner. Ik voel me nu heel goed als roeier. Veel roeiers zitten graag in een ploegboot, maar ik zit liever alleen, in de skiff dus. Ik trek me liever van niemand iets aan, dat zit wat in mijn karakter."

Vandenbussche heeft de reputatie een trainingsbeest te zijn. "Je moet willen en kunnen afzien. Mochten mijn trainers (Dirk Crois en Hannes Obreno) mij geen schema's geven, zou ik mij overtrainen, denk ik. Nu probeer ik die schema's perfect af te werken."

Hij traint 12 keer per week, iets wat hij tot voor kort combineerde met een studie rechten. "Maar dat was toch wat te zwaar. Ik zal voor het 2e semester iets anders moeten zoeken, al weet ik nog niet wat."