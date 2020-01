Gouden Schoen Hans Vanaken na korte nacht: "Focus ligt al op Anderlecht"

Vanaken kwam in de vroege uurtjes thuis van de gala-avond in Puurs, waar hij zijn 2e Gouden Schoen kreeg. "Dat was rond 3.30u. Ik ben dan niet meteen naar bed gegaan. Je kijkt toch nog even op je gsm, checkt berichten en bekijkt sociale media. Ik sliep pas rond 4.15u, 4.30u. Ik sliep maar een 4-tal uurtjes, maar als je zo'n prijs wint, neem je dat er met alle plezier bij."

Vanaken wil wel niet te lang blijven stilstaan bij zijn trofee. Vanmiddag is er training en zondag wacht Anderlecht: "Ik kan rap de knop omdraaien. En dat moet ook. Vandaag ga ik zeker nog even genieten van deze prijs, maar zondag is er weer een belangrijke match en moeten we opnieuw top zijn. Die focus ligt nu al daarop."

"Voor mij is het nu hetzelfde als vorig jaar. Het is niet dat deze tweede Gouden Schoen mij gaat veranderen, ook niet als voetballer. Vanaf vanmiddag ga ik er weer 100 procent tegenaan om nog beter te worden."