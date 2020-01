AO: David Goffin opent tegen Chardy, Elise Mertens tegen Kovinic

Goffin heeft trouwens een makkelijke loting. Haalt hij de 2e ronde, dan is de Pierre-Hugues Herbert (Fra/ATP-64) of Cameron Norrie (GBr/ATP-52) of de tegenstander. Als de logica gevolgd wordt, wacht daarna met de Rus Andrei Roeblev het 17e reekshoofd.

Vorig jaar in Wimbledon haalde Goffin het in de 1/32e finales, op Roland Garros 2015 in de 1/16e finales. Telkens was hij in 3 sets de betere.

Goffin zit in het eerste kwart van de tabel bij de mannen als 11e reekshoofd. Hij is trouwens voorlopig de enige Belgisch man. Kimmer Coppejans is wel nog aan de slag in de kwalificaties. Goffin kent Chardy: de 29-jarige Goffin ontmoette de 3 jaar oudere Fransman 2 keer eerder.

Mertens-Kovinic , Van Uytvanck-Ferro, Flipkens-Muchova

Na de mannen gingen ook de vrouwen in de computer voor de loting. Elise Mertens (WTA-17) treft als 16e reekshoofd Danka Kovinic (WTA-82) uit Montenegro. De 25-jarige speelde geen grandslamtoernooien meer sinds 2017. In 2017 en 2016 was ze in Melbourne telkens goed voor de 2e ronde. Het wordt hun eerste ontmoeting.

Alison Van Uytvanck (WTA-47) neemt het op tegen de Française Fiona Ferro (WTA- 63), die geboren is in België. Ferro deed 1 keer eerder mee in Melbourne, vorig jaar was de 1e ronde haar eindstation. De 2 speelden 1 keer eerder tegen elkaar: Ferro won in april op gravel in Lugano.

De lastigste opdracht is voor Kirsten Flipkens (WTA-79) met de Tsjechische Karolina Muchova (WTA-21). Haar 11 jaar jongere opponente was ook nog maar 1 keer goed voor de 1e ronde in Melbourne, maar speelde vorig jaar wel kwartfinale in Wimbledon. Het wordt ook hun eerste onderlinge duel.

Greet Minnen kan nog de 4e vrouw worden op de hoofdtabel. De vriendin van Alison Van Uytvanck zit nog in de kwalificatiefase.