KVO-voorzitter op nieuwjaarsreceptie: "Deal met overnemer voor 95% rond"

KVO-preses Frank Dierckens gaf vorige week nog te kennen dat een buitenlandse overnemer zonder lokale verankering de allerlaatste optie was voor zijn club. Om die reden viste onder meer de eigenaar van Crystal Palace achter het net. Dierckens voelde er immers niets voor dat 100% van de aandelen in buitenlandse handen zou vallen.

KVO heeft nu bevestigd dat het gesprekken voert met de Amerikaanse investeringsgroep Pacific Media Group. In de constructie die op tafel ligt, zou Dierckens zo'n 20% van de aandelen in handen houden en aanblijven als voorzitter. Daarmee kan hij de lokale verankering garanderen die voor hem zo belangrijk is.

"De investeringsmaatschappij werkt ook altijd op die manier, met lokale mensen die aan boord blijven. Zo kunnen we tot een gezonde samenwerking komen tussen het lokale en Amerika", zegt Dierckens aan Sporza. "Die mensen zijn supergemotiveerd om erin te stappen en ik ben ook gemotiveerd om KV Oostende samen met hen te leiden."

"De deal is voor 95% rond. We hebben nu 5 werkdagen de tijd om het helemaal af te ronden. Er zijn nog wel wat bruggetjes te nemen, maar dit nieuws moet wel al voor rust zorgen in de gelederen. Mocht het toch nog afspringen, dan komen de twee andere pistes opnieuw in het vizier."

Dierckens geeft ook nog een woordje uitleg bij de Pacific Media Group. "Het is een Amerikaans bedrijf dat zowel in media als in Amerikaanse sporten veel investeert. Sinds een paar jaar zijn ze ook actief in het Europese voetbal. Ze waren 3 jaar eigenaar van Nice en hebben momenteel een ploeg in Zwitserland (FC Thun) en eentje in de Engelse 2e klasse (Barnsley). Ze zien België als een mooi land om jeugd op te leiden en klaar te stomen voor een verdere carrière."