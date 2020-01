Julie Vanloo verlaat Australië en keert terug naar oude liefde Lulea

De 26-jarige Julie Vanloo verdedigde de voorbije maanden de kleuren van Townsville Fire, de Australische kampioen van 2015, 2016 en 2018. Dit jaar zal de club de play-offs niet halen, waardoor het seizoen voor het team er op 2 februari op zit.

Vanloo, die in Australië goed was voor 8,8 punten, 2,1 rebounds en 4,2 assists per wedstrijd, keert dan terug naar Europa. Ze heeft een contract getekend bij een van haar vorige clubs, de Zweedse competitieleider Lulea. Met Lulea veroverde Vanloo 4 jaar geleden de titel in Zweden.

"Dit voelt als thuiskomen voor mij", zegt Vanloo, die zich met haar terugkeer naar Europa ongetwijfeld ook weer in de gunst van de bondscoach hoopt te spelen. Vanloo zit immers niet in de selectie voor het olympisch kwalificatietoernooi van de Belgian Cats, dat begin februari plaatsvindt in Oostende.