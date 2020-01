"De Bundesliga is geknipt voor hem, maar Hans Vanaken kan in elke competitie meedraaien"

"Vanaken is een leider geworden"

Voor het tweede jaar op een rij gaat de Gouden Schoen naar Hans Vanaken (27). "Daarmee komt hij in een rijtje met Van Himst, Van Moer en Ceulemans, al moet ik er wel bij zeggen dat je de Gouden Schoen in zijn begindagen maar een keer kon winnen", weet Frank Raes.

"De laatste jaren vind ik Vanaken zeker de beste speler op de Belgische voetbalvelden. Technisch speelt hij goed, conditioneel is hij sterk en Vanaken leest het spel sneller dan anderen. Hij ziet openingen voor ze er zijn én hij is een echte leider geworden op het veld."

"Vanaken is nog meer de baas en de patron van Club Brugge geworden, nog meer de man die lijnen uitzet in de ploeg. Hij is gegroeid als man en als speler en dat zal zeker een rol gespeeld hebben in zijn tweede overwinning."