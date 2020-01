UEFA-rapport: helft van de inkomsten in België komt van transfers

Op basis van de opbrengsten staat België op de 10e plaats in Europa, na onder meer Engeland (5,4 miljard), Duitsland (3,2 miljard), Spanje (3,1 miljard), Italië (2,3 miljard), Frankrijk (1,7 miljard), Nederland (497 miljoen) en Portugal (440 miljoen).

Dankzij de tv-contracten stijgen de opbrengsten in zowat alle Europese landen, maar de 5% groei in België steekt wel bleek af tegenover de omringende landen. Nederland is een opvallende uitzondering, want daar daalde de omzet zowaar.

Nog opmerkelijk is dat 50% van de inkomsten in België van transfers komen. Enkel Portugal (61%) en Frankrijk (54%) scoren hoger. De andere helft wordt samengesteld door inkomsten uit sponsoring (27%), tickets (22%) en tv-gelden (19%).

Een Europese tendens waaraan geen enkele competitie ontsnapt, is de stijgende loonkost. In België gaat het hier over een toename van 9%, wat net iets onder het Europese gemiddelde ligt. 71% van de inkomsten, ofwel 279 miljoen euro, dient om de lonen uit te betalen.