Gezien in DNA Nys: Thibau Nys troeft profs af op klimmetje

Toon Aerts geraakt niet boven, Thibau Nys wel

Voor het veldritseizoen trekt Sven Nys met zijn ploeg op stage naar Mallorca. Tijdens een crosstraining vallen de monden open.

Nys senior past voor een klimmetje in mul zand. Ook profrenners zoals Toon Aerts krijgen het niet getemd, Thibau Nys wel.

"Het is altijd leuk wanneer je iets kan wat die mannen nog niet voor mekaar krijgen", reageert Thibau Nys met een smile. "Als het niet om kracht of conditie draait, maar wel op techniek kom ik dicht in de buurt. Dat vind ik wel leuk."



"Ik ben overtuigd dat een aantal renners in de ploeg iets van hem kan leren", weet Sven Nys.