Clement: "Mignolet en Vanaken zijn goeie rolmodellen voor de kleedkamer"

Hans Vanaken is de eerste voetballer sinds Jan Ceulemans in de jaren 80 die zichzelf opvolgt als Gouden Schoen. "Dat is heel lang geleden. Ik ben blij dat Hans bevestigd heeft", zegt Club-coach Philippe Clement.

"Hij is nog verbeterd, dat geeft al iets aan. Ik hoef me er al geen zorgen over te maken dat mijn Gouden Schoen naast zijn schoenen gaat lopen en minder gaat presteren. Dat zal met Hans niet het geval zijn. Hans is nuchter en intelligent. Hij voetbal heel graag, staat er elke dag, traint altijd goed en geeft altijd alles. Dat zijn unieke kwaliteiten en daarom is hij ook een terechte winnaar."