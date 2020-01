Bruce Springsteen veilt gitaar en Harley voor Amerikaans jumpingteam

Dat Bruce Springsteen een gitaar en een moto laat veilen, is natuurlijk geen toeval. Zijn dochter Jessica, onlangs nog te zien op de Kerstjumping in Mechelen, is een bekende amazone en verdedigde al meermaals de kleuren van haar land.

"Mijn vrouw en ik zijn al meer dan 20 jaar betrokken bij de paardensport, sinds onze dochter op 5-jarige leeftijd begon met paardrijden", vertelt Bruce Springsteen. "De paardensport is een verrijking voor ons leven. Ik heb de wereldtop aan het werk gezien en ik heb van dichtbij kunnen vaststellen wat er nodig is om daar te komen."

Vier jaar geleden steunden de Springsteens ook al een veiling voor de Amerikaanse paardensportfederatie in de aanloop naar de Olympische Spelen in Rio. Die bracht toen meer dan 1 miljoen dollar in het laatje. De komende veiling "Take Me To Tokyo" vindt vrijdagavond plaats in Florida.