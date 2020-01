Arthur Van Doren zet avontuur bij Bloemendaal voort: "Meest gewilde speler"

De 25-jarige Van Doren kwam bij het begin van seizoen 2018-2019 bij Bloemendaal terecht, waarmee hij meteen de titel pakte. "Bloemendaal is blij en trots dat Arthur zo'n belangrijk en positief onderdeel is geworden van het team en dat hij zich thuisvoelt bij de club", stelt Bloemendaal.

"We zijn natuurlijk blij met de verlenging. Arthur is de meest in het oog springende en gewilde speler van de wereld van het moment."

Van Doren, die tot de 6 genomineerden behoort om voor een 3e keer op een rij 's werelds beste speler te zijn, pakte met België eind 2018 de wereldtitel. In de zomer van 2019 kwam daar de Europese titel voor eigen volk in Antwerpen bij.