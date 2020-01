Van Aert voor het eerst sinds zijn val op tijdritfiets: "Afgezien zoals vanouds"

"Vandaag was een goeie dag", schrijft Wout van Aert op zijn Instagram-pagina. "Mijn Bianchi Aquila heeft me als vanouds doen afzien, maar uiteindelijk waren we toch weer beste vrienden."

Van Aert is de regerende Belgische kampioen tijdrijden en was door zijn zege in de Dauphiné een van de favorieten voor de tijdrit waarin hij ten val kwam. Van Aert heeft in 2020 zijn zinnen gezet op de olympische tijdrit, waarvoor Remco Evenepoel al geselecteerd is.