VIDEO: Tennisvedetten spelen in Melbourne (onder gesloten dak) voor bosbranden

Er is op de Australian Open veel te doen om de bosbranden in Australië, zowel in goede als slechte zin. De rook in Melbourne hindert de kwalificaties en de trainingen, maar 's werelds toppers zamelen ook geld in voor de slachtoffers van de bosbranden. Vandaag bekampen Team Williams en Team Wozniacki elkaar in een exhibitie. Wij verzamelen hieronder wat leuke beelden.