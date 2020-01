Podcast met Remco Evenepoel: "Ik beleef een droom, te gek voor woorden"

Christophe Vandegoor had nog twee "speciale vragen" voor Evenepoel. Wat is zijn geluksscore op 10 op dit moment? "Op geluk? 11 op 10! Gewoon omdat ik me supergoed voel bij de ploeg, thuis gaat alles goed en ik voel me goed op de fiets. Ik ben echt gelukkig op dit moment. Ik heb veel goesting om het seizoen te starten, het mag beginnen."

Wat wordt de titel van je biografie? "Mijn droom. Omdat wat ik nu beleef een droom is. Ik besef dat het ook een uniek levensverhaal is. Ik ben nog niet eens drie jaar aan het fietsen en ik sta al waar ik nu sta. Dat is te gek voor mijn eigen woorden."