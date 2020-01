Coppejans: "Gisteren was het niet verantwoord, vandaag wel, maar kan niet gezond zijn"

Vond hij het verantwoord om te tennissen? "Volgens de reglementering moet de luchtkwaliteit een waarde hebben onder de 200 om te tennissen. Gisteren was dat niet zo. Ze hebben de matchen laten afwerken toen het rond de 300 zat. Dat is toch ver boven de limiet. Vanochtend zaten we nog net boven die limiet, maar door veel wind is het iets verbeterd en lag het onder de limiet. Met 3 uur vertraging konden we aan de dag beginnen."

"Gisteren was het erger, toen voelden mijn coach en ik gisteravond in ons appartement onze luchtwegen. Gezond kan het niet zijn."

"Ze hebben de wedstrijden ook iets langer uitgesteld dan ze gisteren deden. Gisteren was de rook veel erger dan vandaag. Tijdens de trainingen en mijn match vandaag heb ik er geen last van ondervonden."

Zo ook vanochtend. Er was geen tennis mogelijk in Melbourne voor 13u. Daarna won Coppejans zijn eerste ronde in de kwalificaties tegen de Italiaan Federico Gaio. Ondervond onze landgenoot hinder van de rook? "Vandaag was het al een pak beter om te spelen", vertelde hij aan Radio 2 West-Vlaanderen.

"Vind uitstel van Australian Open niet nodig"

Coppejans doet toch een beetje aanpassingen aan zijn gewone trainingsschema: "We bekijken toch hoe het is met de rook en zullen eventueel wat meer indoor spelen. Maar het is niet zo dat we heel ons schema omgooien."

Er gaan stemmen op om de Australian Open uit te stellen door de rookproblemen. "Maar dat vind ik niet nodig. Ik denk dat de situatie niet goed is, maar dat het heel moeilijk is om zomaar het schema voor het toernooi of voor ATP te veranderen. We weten ook niet hoe lang dit nog zal duren. Ik denk dat ze de juiste keuze maken door het gewoon te laten doorgaan."

Ondertussen liggen de matchen nu stil door de felle regen. Heel wat zijn al uitgesteld naar morgen. Wat zijn de verwachtingen voor dan? "Ik denk dat het hier een pak frisser wordt en de luchtkwaliteit alleen zal verbeteren de komende dagen, omdat de wind van de juiste richting komt."

Toch vreest Coppejans voor zijn gezondheid: "Een beetje. Ik denk dat het zeker niet gezond is, wat we hier aan het doen zijn. Hopelijk heeft dat geen al te slechte gevolgen naar later toe."