STVV stelt nieuwe bezoekerstribune voor: "Met VIP-lounge voor bezoekers"

"Multifunctioneel stadion met VIP-accommodatie voor bezoekers"

Op de traditionele Nieuwjaarsreceptie van Sint-Truiden zijn de eerste beelden voor de nieuwe bezoekerstribune voorgesteld. Sporza sprak met architect Robrecht Asnong. "We gaan de oude bezoekerstribune afbreken en een nieuwe bouwen met daarboven verdiepingen voor kantoren", klinkt het bij Asnong.

"We spreken over 800 staanplaatsen en 100 à 150 zitplaatsen. De staanplaatsen kunnen zo gedimensioneerd worden dat we ze kunnen ombouwen naar zitplaatsen."

"Het basisidee is een multifuncioneel stadion. We hebben het kantorencomplex en beneden de tribune voor supporters. We moeten dit proberen optimaal te benutten om het financieel plaatje rond te krijgen."

Asnong, die het stadion grotendeels zelf getekend heeft, gaf ook een primeur. "Er zal ook de mogelijkheid zijn voor de bezoekers om in de eigen tribune een VIP-accommodatie te krijgen. We hebben een VIP-lounge waar gegeten en gedronken kan worden, voor, tijdens en na de match. Beneden is er een grote kantine waar de grote massa iets kan drinken."

"Daarnaast zijn er ook nog kleedkamers voor de jeugd, die tijdens de week op Stayen trainen."

"Wanneer alles klaar zal zijn? We gaan de bouwvergunning binnenkort aanvragen. Van zodra die binnen is, starten we met bouwen. We verwachten in de zomer van 2020 te beginnen en het hele gebouw zou in de zomer van 2021 klaar moeten zijn", aldus Asnong.