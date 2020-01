Manchester United trekt niet naar Midden-Oosten door spanningen

In februari is er voor de allereerste keer een winterstop van 2 weken in de Premier League. United zou naar het Nad Al Sheba-complex in Dubai trekken, waar het al vaker was. "Maar dat zal nu zeker niet gebeuren", aldus Solskjær.

De Noorse coach gaf mee dat hij in de plaats zijn spelers "enkele dagen vrij" zal geven na de match tegen Wolverhampton op 1 februari, waarna United pas op 17 februari tegen Chelsea zijn volgende match speelt. "Ik weet niet waar mijn spelers naartoe zullen trekken, maar wij blijven in Europa."