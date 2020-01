"Ik heb van Hendrik vernomen dat je liever niet in POII wil zitten"

"We hopen zondag te winnen, want het is een belangrijke pot tegen Club Brugge", vertelde Derrick Luckassen op het traditionele uitje van paars-wit naar het Autosalon. "Ik denk wel dat we stappen hebben gezet op stage. We hebben goed getraind en goed gespeeld."

Anderlecht moet nog flink aan de bak om in Play-off I te geraken. Weet Luckassen als Nederlandse huurling van PSV wat het verschil is tussen POI en POII? "Ik heb van Hendrik (Van Crombrugge) een beetje vernomen dat je liever niet in POII wil zitten en dat POI echt wel goed is. Dan speel je elke week een topper en dat is wat Anderlecht wil."

Gisteren was paars-wit weer all over the place met een zoveelste revolutie op bestuursniveau. Hoe komt dat tot bij de groep? "Ik heb daar niets mee te maken", zegt Luckassen. "Dat raakt me niet en ik denk ook de spelersgroep niet. Wij zitten niet in het bestuur en hebben er niets mee te maken."

"Het beïnvloedt mij alleszins niet. Wij kiezen niet wie voorzitter of bestuurslid is. Of het voor onrust gezorgd heeft? Neen, we hebben er echt niets mee te maken. Ik weet ook niet wie er nieuw is of wat dan ook. Ik kan er niets over zeggen."

"Er is helemaal geen onrust", vulde Alexis Saelemaekers aan. "Vincent Kompany had ons voor de training ingelicht en zei dat we er niet bezig mee moesten zijn. Alle spelers hebben die raad opgevolgd."