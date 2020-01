Nog een Keniaanse loper geschorst

4 jaar geleden liep Alfred Kipketer naar de 7e tijd in de olympische finale van de 800 meter. Of hij er dit jaar in Tokio ook bij zal zijn, is nog maar de vraag. Na 3 gemiste controles zit de 23-jarige Keniaan voorlopig op de strafbank.

Kipketer werd twee keer wereldkampioen op de 800 meter bij de junioren. Zijn persoonlijk record van 1'42"87 liep hij in 2016 tijdens de wedstrijd uit de Diamond League in Parijs.

Zijn landgenoot en marathonkampioen Wilson Kipsang zou ook bewust dopingcontroles hebben ontlopen en bovendien hebben geknoeid met monsters.

