Vanaken: "Ik heb geen zin om op eender welk aanbod ja te zeggen"

"Als iemand het nog eens flikt, zal ik beseffen dat het iets groots was"

Paul Van Himst, Wilfried Van Moer en Jan Ceulemans volgden zichzelf destijds op als winnaar van de Gouden Schoen. Hans Vanaken sluit nu aan in dat rijtje. "Ik heb hen jammer genoeg nooit zien spelen, maar die namen kunnen tellen", zegt de Brugse uitblinker.

"Ik zal dat pas na mijn carrière beseffen. Als iemand het dan nog eens flikt en als je dan wordt opgebeld, dan zal ik beseffen dat het iets groots was. Nu is het anders, want je zit nog zo in het wereldje. Maar het is fantastisch om bij die mannen te horen."

Dankzij zijn voorsprong van 84 punten in de eerste stemronde voelde Vanaken al wat "meer zekerheid" in zijn duel met Dieumerci Mbokani. De middenvelder wint opnieuw en lijkt dus helemaal geen last te hebben van "de vloek van de Gouden Schoen".

"Het ligt een beetje in mijn karakter dat ik daar rustig bij blijf. Ook deze tweede trofee zal niets veranderen aan de persoon en de voetballer Hans Vanaken. Ik blijf mijn ding doen. Dat is het kennen van je kwaliteiten en niet gaan zweven. Dat heeft geen zin."