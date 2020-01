Fernando Alonso gaat over de kop in Dakarrally, Sainz doet uitstekende zaak

Alonso over de kop, Sainz doet uitstekende zaak

Na eerdere problemen in de tweede rit was Alonso aan een uitstekende Dakar bezig en dook hij dinsdag de top 10 binnen. Carlos Sainz (MINI) kwam probleemloos door een zwaar navigatiedeel, wat niet het geval was voor zijn concurrenten.

Maar al vroeg in de etappe rolde Alonso zijn Toyota 3 keer toen hij een duin verkeerd inschatte. Toen zijn Toyota Hilux uitgerold was, stond die netjes op zijn wielen waarna Alonso verder reed. Enig nadeel: de voorruit had het begeven waardoor het duo woensdag en donderdag zonder voorruit door de woestijn moet.

Tijdens de marathonetappe is hulp van buitenaf niet toegestaan. Alonso verloor aan het eerste checkpoint na 87 km 1u08'16". De Spanjaard lijkt niet zoveel last te hebben van het rijden zonder voorruit want aan het tweede checkpoint, dat 26 km verder lag, verloor hij ten opzichte van de koplopers slechts 1'43".

Halfweg de eerste marathonetappe zou de Dakar wel eens in een beslissende plooi gevallen kunnen zijn. Na 200 km was er een moeilijk navigatiegedeelte waarbij nogal wat rijders zich lieten vangen. Van de favorieten was Carlos Sainz de enige die foutloos bleef. Nasser Al-Attiyah (Toyota Hilux) verloor er veel tijd en bereikte de neutralisatie 223 km met een achterstand van 17'46". Stéphane Peterhansel (MINI) deed het daar net iets beter en volgt op 11'48".