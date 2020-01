Fed Cup wordt toernooi met 12 landen, Serena Williams wil van de partij zijn

De formule van de Fed Cup is niet nieuw. Ook de Daviscup, het landentoernooi voor mannen, wordt sinds kort beslist in een finaleweek. Bij de vrouwen zijn er al 4 landen geplaatst voor de finale. Titelhouder Frankrijk, Australië, Tsjechië en Hongarije hebben een uitnodiging ontvangen.

De overige 8 landen zullen zich moeten plaatsen via barragematchen, die begin februari plaatsvinden. België ontvangt Kazachtstan op 7 en 8 februari in Kortrijk. De winnaar van het duel is rechtstreeks geplaatst voor de finaleweek.

De Verenigde Staten kunnen voor hun barragematch tegen Letland rekenen op Serena Williams. De Amerikaanse hoopt haar goede vorm door te trekken om met Team USA af te reizen naar Boedapest. De finaleweek van de Fed Cup gaat van start op 14 april.