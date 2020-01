Gerlo: "Het tennis is Clijsters duidelijk nog niet kwijt, maar kan ze het fysiek nog bolwerken?"

Er was veel volk op de mediadag van Kim Clijsters. Het was misschien niet zo waanzinnig als voor Remco Evenepoel op stage, maar ik schat dat er toch zo'n 30 à 40 mensen waren om naar de open training te kijken.

Die training duurde een uurtje. Daar kun je niet al te veel van afleiden, maar wel dat ze het tennis overduidelijk nog altijd heeft. De kracht van haar slag, de snelheid waarmee ze de bal raakt, die waren er allemaal nog. Net als de gretigheid en de passie.

Als je haar op de training bezig ziet, dan denk je toch: met wat extra conditie en beweging komt het wel goed. Maar de grote vraag wordt de belasting voor haar lichaam. Om een toernooi te winnen, moet je 4, 5 of voor een grandslamtoernooi zelfs 7 keer winnen.

Als ik terugdenk aan haar laatste jaar als prof, in 2012, dan zag je na 2 erg succesvolle maar intensieve jaren de blessurelast toenemen. Kan ze het met 7 jaar extra op de teller nog bolwerken?

Bang om af te gaan hoeft ze in ieder geval niet te zijn. Maar hoe hoog zal ze de lat voor zichzelf leggen? Er zijn heel veel youngsters aan elkaar gewaagd. Het vrouwentennis is tegenwoordig gebaseerd op kracht, souplesse en snelheid, zoals je bij een Barty, Osaka, Halep of Andreescu ziet, om er maar een paar te noemen. Die sla je niet zomaar van de baan. Maar bang is Clijsters niet, dat vinden we niet in haar woordenschat terug.

Dirk Gerlo