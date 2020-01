Antwerp-fans over Gouden Schoen: "Mbokani was dit jaar beter dan Vanaken"

Antwerp-supporters over Mbokani en Lamkel Zé

"Vanaken verdient het ook, maar Mbokani was beter"

"Hans verdient het zeker ook. Hij is een heel goede voetballer, maar hij was dit jaar in de Belgische competitie iets minder dan vorig jaar. In de Champions League heeft hij goed gespeeld. Mbokani was dit jaar iets beter in de Belgische competitie", besluit een trouwe Antwerp-supporter.

"Ik vind dat Mbokani de Gouden Schoen moet winnen omdat het waarschijnlijk de laatste keer is dat hij de trofee kan winnen. Hans Vanaken vind ik niet slecht, ook al is hij een Club Brugge-speler. Maar hij was niet goed genoeg om 2 jaar achter elkaar te winnen", klinkt het bij een Antwerp-fan op stage.

"Lamkel Zé is een kleuter"

Over Lamkel Zé zijn de meningen iets meer verdeeld. Bij sommige fans is de maat vol, bij anderen ligt de Kameroener in de bovenste schuif.

"Waanzin! Ik ben helemaal gek van Lamkel Zé. Waanzinnig veel talent en dat hoort bij een club als Antwerp."

"Het is een kleuter! Hij gaat af en toe op de grond liggen en als je hem een lolly geeft, staat hij weer recht. Dat is er een beetje over. Als ik trainer was, zou ik hem een schop onder zijn kont geven en hem buitengooien."



"Ik vind het wel een toffe om mee om te gaan. Hij brengt sfeer in de ploeg."

"Het is een speelvogel. Als ik trainer was van Lamkel Zé, zou ik me heel druk maken. Hij zou me slapeloze nachten bezorgen."



"Als hij binnenkort weer een goal maakt of twee goals, is hij weer de held van Antwerp."