Is Anderlecht te Vlaams? "Aanwezigheid Kompany en Vercauteren sust de Franstalige fans"

"In de bestuurskamer wordt er Nederlands gesproken, ja. De vervlaamsing van Anderlecht is al een hele tijd aan de gang, ook al een beetje voor de overname van Marc Coucke", legt Yves Taildeman uit na de aanstelling van CEO Karel van Eetvelt en het binnenhalen van Wouter Vandenhaute en Patrick Lefevere. "Nu is het wel heel frappant. Maar de tijd is voorbij dat Franstalige media zich ergeren aan spelers of trainers die alleen Nederlands of Engels spreken."

Maar hoe zit dat bij de supporters? "Ik weet dat een deel van de Franstalige Anderlecht-supporters mort om het feit dat de club steeds Vlaamser wordt. Je hebt natuurlijk wel nog Vincent Kompany en Frank Vercauteren - een echte Brusselaar - die op het veld heel zichtbaar zijn. Dat kalmeert die supporters enigszins."

"Het feit dat ook Brusselse burgemeester Philippe Close werd aangetrokken, lijkt me toch een bewust signaal van Marc Coucke. Zo stelt hij niet alleen maar Vlamingen aan." Had Vincent Kompany hier iets over te zeggen? "Ik denk dat deze beslissing er echt een is van Coucke. Kompany zal misschien gepolst zijn, maar Coucke heeft de knopen doorgehakt. Hij heeft zich omringd met mensen die hij goed kent en vertrouwt en dat zijn Vlamingen."

Moet Anderlecht niets doen aan die vervlaamsing? "Dat vind ik toch wel. De cijfers zijn min of meer bekend, Anderlecht heeft 65 procent Vlaamstalige fans en 35 procent Franstaligen. En vooral heel weinig Brusselaars. Ik denk dat het op termijn nog meer zal opschuiven als de club steeds Vlaamser wordt. Eerder 70-30 op termijn."