Strandvoetballer, schaker, Cruijff-adept: 5 opmerkelijke zaken over de nieuwe Barcelona-coach

Quique Setien is de nieuwe coach van Barcelona. Voor het grote publiek misschien een onbekende naam, maar het stond in de sterren geschreven dat de coach van Betis ooit in Nou Camp aan de slag zou gaan.

1. Hij zat op de bank toen België Spanje versloeg met penalty's op het WK 1986

Een erg rijke carrière als speler heeft Quique Setien niet achter de rug, al schopte de middenvelder het midden jaren 80 wel tot Spaans international. Setien zat in de Spaanse selectie voor het WK 1986, maar hij kon enkel lijdzaam toekijken vanaf de bank hoe België de Spanjaarden in de kwartfinales uitschakelde met strafschoppen.

2. Hij was Spaans international strandvoetbal

Quique Setien leerde voetballen op de stranden van de Cantabrische kust en die ervaring nam hij later mee toen hij in de herfst van zijn carrière deel uitmaakte van de Spaanse nationale ploeg in het strandvoetbal. Ook nu nog trapt Setien af en toe eens een balletje op het strand, zoals onderstaande beelden bewijzen.

3. Hij is een vermaard schaker, die onder meer tegen Kasparov speelde

Setien stond tijdens zijn spelerscarrière bekend als een speelvogel - de flamboyante Atletico-voorzitter Gil y Gil verweet hem ooit een nachtbraker te zijn - maar sinds hij gestopt is als speler, heeft hij zich steeds meer als intellectueel ontpopt. Zo is Setien een verwoed schaker, een talent dat hij ook in het voetbal kan gebruiken. "Zowel in schaak als in voetbal is het belangrijk om het centrum te controleren en om het overzicht te bewaren. Het is niet van belang hoe de pionnen op dat moment staan, maar hoe ze na enkele bewegingen zullen staan." Setien speelde onder meer tegen ex-wereldkampioenen Kasparov en Karpov.

4. Hij is een enorme fan van Johan Cruijff

De rode draad door de carrière van Setien is Johan Cruijff. Als speler van Santander trof Setien de grootmeester eerst als Barcelona-speler en daarna als coach van Barcelona. In 1995 maakte Setien een van de 5 goals in een legendarische 5-0-zege van Santander tegen Barça. Ook als coach blijft de geest van Cruijff in Setien voortleven. Toen hij in 2018 als coach van Betis met 3-4 ging winnen in Camp Nou en daarmee een einde maakte aan een reeks van 42 thuiszeges van Barcelona zei Setien: "Cruijff zou blij zijn dat dit Betis en niet Barcelona heeft gewonnen."

Setien maakt de 2-0 in 5-0-pandoering voor Cruijffs Barcelona

5. Busquets schreef ooit een liefdesverklaring aan Setien