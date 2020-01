Nieuwe Barcelona-trainer: "Dit overtreft mijn stoutste dromen"

"Ik wil mijn enthousiasme overbrengen op de spelers"

"Zij hebben mij van deze sport doen genieten en ik heb veel geleerd van die spelers die ik nu mag coachen. Ik ben direct en oprecht: ik ben ervan overtuigd dat we een uitstekende relatie zullen hebben."

"Ik wil hier alles winnen wat er te winnen valt. En dat met goed voetbal", zegt Setien, die zijn liefde voor Lionel Messi niet onder stoelen of banken stak. "Ik heb de voorbije jaren zo van Messi genoten. Maar niet alleen van hem, ook van zijn ploegmaats."

"Ik wil iedereen bedanken die voor mij gekozen heeft. Ik ben zeer enthousiast over dit project en deze uitdaging. Ik wil mijn enthousiasme overbrengen op de spelers."

"Zelfs in mijn stoutste dromen had ik niet durven te denken dat ik hier trainer zou worden", vertelde Setien.

Nog geen 24 uur nadat FC Barcelona het nieuws de wereld had ingestuurd over het vertrek van Ernesto Valverde, werd opvolger Quique Setien al voor de leeuwen geworpen. De 61-jarige Spanjaard tekende vanmiddag zijn contract tot 30 juni 2022.

Barcelona-voorzitter: "Er is ruimte voor verbetering"

Voorzitter Josep Bartomeu kwam ook nog eens terug op het ontslag van Ernesto Valverde. "We hebben deze wissel nu doorgevoerd omdat we het momentum voor het laatste gedeelte van het seizoen wilden grijpen", zei hij. "De resultaten zijn goed, maar er is ruimte voor verbetering."

Valverde nam op zijn beurt dan weer afscheid van de Spaanse grootmacht. "Tijdens mijn tijd bij Barça heb ik heel gelukkige tijden beleefd en titels gewonnen, maar ik heb het ook moeilijk gehad", schrijft hij in een open brief.

"Hetgeen alles overstijgt, is natuurlijk de ervaring om trainer te zijn van FC Barcelona en de affectie die ik van de fans heb gevoeld. Ik wil de spelers bedanken voor het harde werk en alle inspanningen die ons hebben toegelaten vier prijzen te winnen. Ik wens jullie alle geluk toe in de toekomst, net als de nieuwe coach."