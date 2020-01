Vader Vanaken: "Een transfer? Voor het EK verdedig je beter je kansen hier"

"Je moet niet naar het buitenland om te zeggen dat je in het buitenland hebt gespeeld"

"Als je de Gouden Schoen voor de tweede keer wint, dan kom je in een rijtje terecht met grote voetballers", weet vader Vital Vanaken. "Het zou een hele eer zijn mocht Hans vanavond weer winnen, ook als ouder."

"Wie zijn concurrenten dan zijn? Ik lees veel over Dieumerci Mbokani. De spelers van Genk zullen veel punten pakken in de eerste ronde en ik lees ook veel over Jonathan David. Maar er kan altijd een verrassing zijn. Er zijn nog al gekke dingen gebeurd. Je bent pas zeker als je die schoen in handen hebt."

Vanaken is de draaischijf bij Club Brugge, de club waar hij zich helemaal thuis voelt. Heeft Vanaken die warmte nodig? "Dat denk ik wel, hoewel Hans zich ook bij een andere club zou kunnen manifesteren. Het is voor hem belangrijk dat hij zich goed in zijn vel voelt, dat hij gelukkig is. Dat komt voor hem zeker op de eerste plaats en dat weegt niet op tegen een of ander avontuur."

En dan volgt uiteraard de vraag of Vanaken dan niet eens de sprong naar het buitenland moet wagen. "Die vraag komt dikwijls, maar ik vind niet dat je naar het buitenland moet gaan om te kunnen zeggen dat je in het buitenland hebt gespeeld."

"Dat moet een gedragen keuze zijn en zeker voor een type als Hans. Er moet gevoetbald worden. Ploegen die met de lange bal spelen, moeten Hans niet gebruiken. Dat moet ook een keuze in die richting zijn."