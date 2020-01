Nieuwe revolutie bij RSCA: Karel Van Eetvelt CEO en Wouter Vandenhaute adviseur

Alweer revolutie in de bestuurskamer van Anderlecht

Naast de komst van Van Eetvelt (die op 1 april de dagelijkse leiding in handen krijgt) en Vandenhaute is er nog nieuws, want de Raad van Bestuur wordt uitgebreid met twee onafhankelijke bestuurders: Patrick Lefevere, de ploegmanager van wielerteam Deceuninck-Quick Step, en de Brusselse burgemeester Philippe Close. Het is een derde koerswijziging in twee jaar tijd, waarvoor de Raad van Bestuur vandaag het licht op groen heeft gezet. En één waarvan voorzitter Marc Coucke hoopt dat ze de club eindelijk weer op het goeie spoor zet en na twee turbulente jaren de nodige stabiliteit brengt.

Vandenhaute: "Aangenaam verrast"

De komst van media- en sportmagnaat Vandenhaute is opmerkelijk want twee jaar geleden was hij nog een concurrent van Coucke in de strijd om de overname van Anderlecht. Vandenhaute was dan ook verrast toen hij half november van Coucke de vraag kreeg om mekaar te ontmoeten. "Maar aangenaam verrast", zo zegt Vandenhaute in een gesprek met Sporza. "Dat hij op zoek naar oplossingen voor zijn club uitgerekend bij een concurrent komt, strookt niet met de karikatuur die van Coucke gemaakt wordt als iemand die naar niemand luistert en altijd zijn zin doet." "Coucke toonde zich tijdens dat gesprek introspectief, was zelfkritisch en maakte een intellectueel eerlijke analyse van de club en zijn werk. En ons contact was meteen weer wat het vroeger in het wielrennen altijd was geweest", zegt Vandenhaute.

"Ik ken het huis"

Coucke stelde, met de goedkeuring van de Raad van Bestuur, Vandenhaute een plaats als onafhankelijk bestuurder voor en vroeg hem om een rol te spelen in de club. Vandenhaute zei nee, omdat hij intussen een andere keuze had gemaakt en samen met Peter Smeets (vroegere spelersbegeleider bij Anderlecht) en Bob Claes (ex-directeur van Standard) met Let’s Play een bedrijf in Sportmanagement had opgericht. Maar Coucke kan overtuigen en na nog enkele gesprekken stemde Vandenhaute in. Omdat hij altijd al iets wilde doen in het voetbal én omdat het Anderlecht is. "Van mijn 12 jaar ging ik met mijn vader naar Anderlecht en nadat ik destijds als jonge journalist voor Filmnet een contract had onderhandeld met de club, zit ik al 25 jaar op de eretribune. Ik ken het huis." "Ik zal raadgever zijn van de CEO die alle bevoegdheden krijgt en van de Raad van Bestuur die de strategische beslissingen neemt. En ik zal de link zijn tussen die twee, maar ik zal niet verbonden zijn met de club."



Van mijn 12 jaar ging ik met mijn vader naar Anderlecht. Ik zit er al 25 jaar op de eretribune. Ik ken het huis. Wouter Vandenhaute

Belangenvermenging? "Er is geen probleem"

En toch, iemand die aandeelhouder is van een managementbedrijf met voetballers als Tielemans, Odjidja en Raman als klanten én voor een club werkt, dat ruikt sterk naar belangenvermenging. Vandenhaute: "Ik begrijp dat daar vragen over gesteld worden, maar voor mij is er geen probleem. Ik zit bij Let’s Play niet in het operationele – ik voer geen onderhandelingen met clubs over spelers – en ik zal dat ook niet doen bij Anderlecht." "Ik zal in alle transparantie werken en dan is het nadien aan anderen om te oordelen of ik dat correct doe. Het is een dunne lijn, maar het is in se niet anders dan mijn rol tussen SBS (zenders Vier en Vijf) en het productiehuis Woestijnvis, dat een belangrijke leverancier is voor zowel SBS als de VRT. En daar is blijkbaar iedereen tevreden over hoe ik met een mogelijk belangenconflict omga."

"Elke match winnen: dat is het DNA van Anderlecht"

In zijn analyse van het huidige Anderlecht is Vandenhaute rechtuit geweest tegen Coucke. "Anderlecht is nog altijd een grote club, met een enorm potentieel en met heel veel goeie mensen aan boord, maar ze mist vandaag leiderschap, stabiliteit en vertrouwen." "Ik heb ook gezegd dat ik niet begrijp hoe Anderlecht zijn cultuur van winnen is kwijtgeraakt. In het Park wilde men en moest er altijd gewonnen worden. Twee keer verliezen en het was crisis. Dat móet terugkeren. Elke match móet gewonnen worden, dát is het DNA van Anderlecht." Het verval dateert al van veel eerder, aldus Vandenhaute. "Al jaren voor de overname is het verval ingezet. Club Brugge is tien jaar geleden radicaal veranderd en is sindsdien gestaag gegroeid. Anderlecht heeft de omgekeerde beweging gemaakt en drie, vier jaar geleden hebben de twee clubs mekaar gekruist." "De heropbouw van Anderlecht is nog maar twee jaar begonnen. De realiteit is dat de club er minder goed voor staat dan twee jaar geleden, sportief en ook financieel. Enkele tientallen miljoenen zijn verloren gegaan, maar dat is voor mij niet het grootste probleem. We moeten nu een ploeg en een cultuur creëren en mensen met kennis van zaken aanstellen die zaken durven te veranderen."

In het Park wilde men en moest er altijd gewonnen worden. Twee keer verliezen en het was crisis. Dat móet terugkeren. Elke match móet gewonnen worden, dát is het DNA van Anderlecht. Wouter Vandenhaute

Wat met Verschueren? "De CEO analyseert vanaf 1 april"

Wat betekent dit alles dan voor het project-Kompany? Welke rol gaat de Rode Duivel nog spelen en wat met Michael Verschueren? Zijn toekomst lijkt toch minstens

onzeker. Vandenhaute: "Het zal de CEO zijn die vanaf 1 april de analyse maakt en dan zelf beslist hoe en met wie hij de club zal besturen. Maar de visie van Kompany, die delen wij voor 100%. Het belang van Neerpede, de keuze voor de jeugd, attractief voetbal..." "Ik heb twee jaar geleden een nota geschreven over hoe Anderlecht moest evolueren en dat is precies zoals ook Kompany dat voor ogen heeft, enkel wat realistischer misschien. In ons urenlang gesprek met Kompany bleek hij heel overtuigd, brandend ambitieus en duidelijk bereid om met ons samen te werken." "En voorts vind ik dat Anderlecht fier mag zijn met Kompany aan boord. Hij is charismatisch, geëngageerd voor de club en hij heeft goeie ideeën." De beruchte Open Brief zou Vandenhaute vermoedelijk niet geschreven hebben, toch? "Voor mij is die brief niet meer dan een onbelangrijke anekdote. Maar ik heb gezegd dat Anderlecht weer móet winnen, zodus. Te beginnen zondag tegen Club Brugge."