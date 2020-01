Beste dubbelspeler van de wereld test positief: "Door besmet vlees"

Het is al het 2e dopinggeval dat vandaag onthuld werd. Ook de Chileen Nicolas Jarry (ATP-78) liet weten dat hij moet passen voor de Australian Open, omdat hij in november positief getest heeft op anabole steroïden.

Nu blijft ook Robert Farah weg van de Australian Open door een positieve test. Farah is de nummer 1 van de wereld in het dubbelspel. Vorig jaar won de Colombiaan met zijn landgenoot Juan Sebastian Cabal Wimbledon en de US Open.



Farah is bij een controle in oktober betrapt op de anabole stof boldenon. "De positieve controle is het gevolg van besmet vlees", verdedigt de 32-jarige Colombiaan zich.

Boldenon wordt vaak gebruikt om runderen sneller te laten groeien, maar het staat op de verboden lijst van het Wereldantidopingagentschap WADA.

Om zijn verklaringen hard te maken, verwijst Farah naar eerdere controles. Zo werd er 2 weken voor de bewuste positieve controle geen misbruik vastgesteld.

Farah kreeg een voorwaardelijke schorsing. Hij riskeert een ban van 4 jaar. Cabal zal met een andere partner wel deelnemen aan de Australian Open.